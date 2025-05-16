Мостовой назвал кошмаром ситуацию в «Спартаке»

Российский экс-футболист Александр Мостовой в своем Telegram-канале назвал кошмарной ситуацию в московском «Спартаке».

«Что произошло со «Спартаком» в этой части сезона? Еще совсем недавно, после победы над «Зенитом», Станковича и команду носили на руках. А сейчас готовы выбросить… Кошмар», — сказал Мостовой.

15 мая «Спартак» проиграл «Ростову» и вылетел из Кубка России. Встреча состоялась на стадионе «Лукойл Арена» в Москве и завершилась победой гостей с результатом 2:1. На 31-й минуте после удара Кирилла Щетинина мяч угодил в штангу и оказался в воротах от спины Александра Максименко. На 76-й минуте Ливай Гарсия счет сравнял, но «Ростов» сразу вернул себе преимущество — на 78-й минуте забил Николай Комличенко.

«Спартак» получил три красные карточки в этой игре: на 85-й минуте был удален нападающий Манфред Угальде, на 90+5-й — полузащитник Наиль Умяров, а на 90+8-й — главный тренер Деян Станкович.

Ранее футболист «Спартака» раскритиковал судейство в игре с «Ростовом».