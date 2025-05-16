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«Тутберидзе стойко игнорирует негатив»: олимпийский чемпион — о характере тренера

Борец Власов заявил, что его восхищает внутренняя сила тренера Тутберидзе
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Александр Вильф/РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион и трехкратный чемпион мира по борьбе в греко-римском стиле Роман Власов заявил в интервью «Газете.Ru», что его восхищает моральная стойкость известного тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе.

«Восхищает внутренняя сила Тутберидзе. За внешним спокойствием скрываются огромное волнение и беспримерный перфекционизм. Мне нравится, как стойко и сдержанно Этери Георгиевна игнорирует негатив, продолжая формировать и воспитывать чемпионок», — отметил Власов.

Борец подчеркнул, что в профессиональном спорте тренер должен быть строгим по отношению к своим ученикам, иначе они не смогут добиться успеха. По мнению Власова, нет другого способа стать чемпионом.

«Подавляющая часть людей проходит через ожесточенную конкуренцию. Спорт — это социальный лифт для тех, кто стремится к звездам. Хочешь изменить свою жизнь — сделай то, что не могут сделать другие. Преодолей себя. Докажи, что сможешь», — заявил Власов.

Ранее олимпийский чемпион рассказал, как пытался раскрыть секрет успеха Тутберидзе.

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