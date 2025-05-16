Олимпийский чемпион: большие победы Тутберидзе еще впереди

Двукратный олимпийский чемпион и трехкратный чемпион мира по борьбе в греко-римском стиле Роман Власов заявил в интервью «Газете.Ru», что пытался изучить методы работы известного тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе.

«Очень интересен подход Этери Георгиевны. Я присматривался, пытаясь понять ее методику подготовки спортсменов и раскрыть для себя секреты ее успеха. Она не останавливается, уверен, что ее большие победы еще впереди», — сказал Власов.

Олимпийский чемпион отметил, что Тутберидзе умело воспитывает множество талантливых фигуристов в конкурентной среде и закаляет их характер.

«Мне интересны конкурентные отношения, характерные для любого вида спорта. Этери — профессионал, строгий и требовательный тренер, который знает, чего хочет. Она растит чемпионов. Не любителей.

Любители могут лицезреть соревнования сильнейших, лежа на диване. Этери растит чемпионов — таких же амбициозных и целеустремленных, как и она сама», — подчеркнул Власов.

Ранее олимпийский чемпион заявил, что бог поцеловал Тутберидзе при рождении.