Футболист «Спартака» ответил на вопрос о работе судей в матче с «Ростовом»

Футболист московского «Спартака» Александр Максименко после вылета от «Ростова» в Кубке России заявил, что не комментирует работу судей, передает «Советский спорт».

«Не комментирую работу судей – они делают свою работу. Мы все от себя отдали, чтобы выиграть», — сказал Максименко.

Встреча между «Спартаком» и «Ростовом» состоялась на стадионе «Лукойл Арена» в Москве и завершилась победой гостей с результатом 2:1. На 31-й минуте после удара Кирилла Щетинина мяч угодил в штангу и оказался в воротах от спины Александра Максименко. На 76-й минуте Ливай Гарсия счет сравнял, но «Ростов» сразу вернул себе преимущество — на 78-й минуте забил Николай Комличенко.

«Спартак» получил три красные карточки в этой игре: на 85-й минуте был удален нападающий Манфред Угальде, на 90+5-й — полузащитник Наиль Умяров, а на 90+8-й — главный тренер Деян Станкович.

Ранее экс-футболист «Спартака» заявил, что ему грустно смотреть на результаты команды.