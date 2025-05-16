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Экс-футболист «Спартака»: грустно смотреть на результаты команды

Экс-футболист Гаврилов заявил, что ему грустно смотреть на результаты «Спартака»
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Валерий Левитин/РИА Новости

Бывший футболист московского «Спартака» Юрий Гаврилов после вылета команды из Кубка России от «Ростова» заявил, что ему грустно смотреть на результаты команды, передает «Чемпионат».

«Сезон для «Спартака» потерян. Станковича можно менять, если это поможет, но, думаю, дело не в тренере, а в футболистах. Не могу говорить о работе Станковича, но вы сами понимаете, что результата нет», — сказал Гаврилов.

Встреча между «Спартаком» и «Ростовом» состоялась на стадионе «Лукойл Арена» в Москве и завершилась победой гостей с результатом 2:1. На 31-й минуте после удара Кирилла Щетинина мяч угодил в штангу и оказался в воротах от спины Александра Максименко. На 76-й минуте Ливай Гарсия счет сравнял, но «Ростов» сразу вернул себе преимущество — на 78-й минуте забил Николай Комличенко.

«Спартак» получил три красные карточки в этой игре: на 85-й минуте был удален нападающий Манфред Угальде, на 90+5-й — полузащитник Наиль Умяров, а на 90+8-й — главный тренер Деян Станкович.

Ранее в «Спартаке» объяснили удаление лучшего бомбардира в игре с «Ростовом».

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