«Не думаю, что мы играли плохо»: Овечкин о вылете «Вашингтона» из Кубка Стэнли

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отреагировал на вылет из Кубка Стэнли, заявив, что команда играла плохо, передает пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Да, это, конечно, тяжело. У нас особенная команда, и, безусловно, у нас были свои шансы. Может, мы не реализовали их, может, удача была не на нашей стороне, я не думаю, что мы играли плохо», — сказал Овечкин.

В пятом матче серии плей-офф второго раунда Кубка Стэнли 2025 года «Вашингтон Кэпиталз» уступил «Каролине Харрикейнз».

Встреча прошла в столице США на «Кэпитал Уан-Арене» и завершилась со счетом 3:1. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джоржан Стаал, Андрей Свечников и Сет Джарвис. У проигравшей команды единственный гол на счету Энтони Бовиллье.

После этой игры счет в серии до четырех побед стал 4-1 в пользу «Каролины». За право сыграть в финале Кубка Стэнли 2025 года «Харрикейнз» поборется с победителем пары «Флорида Пантерз» — «Торонто Мэйпл Лифс», счет в этой серии 3-2 в пользу американской команды.

Ранее российский голкипер установил рекорд «Флориды» в НХЛ.