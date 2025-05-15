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Российский голкипер установил рекорд «Флориды» в НХЛ

Голкипер Бобровский установил вратарский рекорд «Флориды» всех времен
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Sam Navarro/Reuters

Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский стал рекордсменом франшизы по продолжительности серии без пропущенных шайб в Кубке Стэнли.

В ночь на 15 мая «Флорида» одержала победу над »Торонто Мэйпл Лифс» в пятом матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча, которая состоялась на стадионе «Скоушабэнк-Арена» в Торонто, завершилась со счетом 6:1 в пользу гостей. Бобровский совершил 31 спасение своих ворот и был признан первой звездой поединка. Единственную шайбу он пропустил за минуту до конца третьего периода.

Таким образом, сухая серия российского вратаря в Кубке Стэнли составила 143 минуты 25 секунд.

«Флорида» уступала «Торонто» в серии 0-2, однако теперь повела — 3-2. Следующий матч состоится 16 мая в 23:00 по московскому времени.

«Флорида» — действующий обладатель Кубка Стэнли. В финальной серии «пантеры» одолели «Эдмонтон Ойлерз», противостояние длилось максимальное количество матчей — семь. Бобровский выступает за «Пантерз» с 2019 года.

Ранее Александр Овечкин пропустил тренировку перед матчем Кубка Стэнли.

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