Вратарь «Спартака» о вылете из Кубка России: нам нет оправданий

Голкипер «Спартака» Максименко о вылете из Кубка России: нам нет оправданий

Голкипер московского «Спартака» Александр Максименко заявил, что команде нет оправданий после вылета из Кубка России от «Ростова», передает «Чемпионат».

«Как видите, мы достаточно неплохо играли с «Ростовом». Все новые ребята давно влились. Прошло практически три месяца с их прихода. Связи налажены. Нам всем нет оправданий», — сказал Максименко.

Встреча состоялась на стадионе «Лукойл Арена» в Москве и завершилась победой гостей с результатом 2:1. На 31-й минуте после удара Кирилла Щетинина мяч угодил в штангу и оказался в воротах от спины Александра Максименко. На 76-й минуте Ливай Гарсия счет сравнял, но «Ростов» сразу вернул себе преимущество — на 78-й минуте забил Николай Комличенко.

«Спартак» получил три красные карточки в этой игре: на 85-й минуте был удален нападающий Манфред Угальде, на 90+5-й — полузащитник Наиль Умяров, а на 90+8-й — главный тренер Деян Станкович.

Ранее в «Спартаке» назвали главную причину поражения «Ростову».