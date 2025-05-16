В «Спартаке» назвали главную причину поражения «Ростову»

Тренер московского «Спартака» Ненад Сакич после матча финала Пути регионов Кубка России против «Ростова» заявил, что поражение произошло из-за слабой реализации созданных моментов. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Проблема в реализации. Если бы удача была на нашей стороне, то мы бы забили два-три мяча. Это особенность нашего вида спорта, где команда, которая доминирует всю игру, может проиграть. В баскетболе или волейболе, например, не так — там команда, которая доминирует, выигрывает с вероятностью 99%. Нам очень жаль, что мы не смогли сегодня порадовать наших болельщиков, которые пришли на игру нас поддержать», — заявил Сакич.

Встреча состоялась на стадионе «Лукойл Арена» в Москве и завершилась победой гостей с результатом 2:1. На 31-й минуте после удара Кирилла Щетинина мяч угодил в штангу и оказался в воротах от спины Александра Максименко. На 76-й минуте Ливай Гарсия счет сравнял, но «Ростов» сразу вернул себе преимущество — на 78-й минуте забил Николай Комличенко.

«Спартак» получил три красные карточки в этой игре: на 85-й минуте был удален нападающий Манфред Угальде, на 90+5-й — полузащитник Наиль Умяров, а на 90+8-й — главный тренер Деян Станкович.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ранее в «Ростове» рассказали, как смогли выбить «Спартак» из Кубка России.