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В «Ростове» рассказали, как смогли выбить «Спартак» из Кубка России

Тренер «Ростова» Альба объяснил победу над «Спартаком» активным прессингом
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Сергей Пивоваров/РИА Новости

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба после матча финала Пути регионов Кубка России против московского «Спартака» заявил, что его команда смогла одержать победу благодаря активному прессингу. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Мы готовились прессинговать, как и всегда. Готовились играть ромбом, мы так дважды в этом сезоне уже обыграли. Мы в первом тайме совсем не смогли сделать то, что хотели — я бы хотел с этим поздравить Станковича, потому что у нас ничего не получалось. Мы ушли в раздевалку, ведя в счете, лишь потому что у нас в команде одни мужики», — заявил Альба.

Встреча состоялась на стадионе «Лукойл Арена» в Москве и завершилась победой гостей с результатом 2:1. На 31-й минуте после удара Кирилла Щетинина мяч угодил в штангу и оказался в воротах от спины Александра Максименко. На 76-й минуте Ливай Гарсия счет сравнял, но «Ростов» сразу вернул себе преимущество — на 78-й минуте забил Николай Комличенко.

«Спартак» получил три красные карточки в этой игре: на 85-й минуте был удален нападающий Манфред Угальде, на 90+5-й — полузащитник Наиль Умяров, а на 90+8-й — главный тренер Деян Станкович.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ранее в «Спартаке» объяснили вылет из Кубка России.

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