«Барселона» стала чемпионом Испании по футболу

Каталонская «Барселона» досрочно выиграла чемпионат Испании по футболу.

В матче 36-го тура Ла Лиги сине-гранатовые в гостях обыграли «Эспаньол» со счетом 2:0. На 53-й минуте первый гол забил 17-летний Ламин Ямаль, а на 90+5-й минуте с его передачи эффектную точку в сезоне для каталонцев поставил Фермин Лопес.

В турнирной таблице национального чемпионата у «Барселоны» стало 85 очков после 36 игр. За два тура до конца первенства они опережают мадридский «Реал» на семь баллов. Таким образом, коллектив досрочно завоевал золотые медали.

В оставшихся до конца чемпионата матчах каталонцы сыграют на своем поле против «Вильярреала» 18 мая и в гостях против «Атлетика» 25 мая.

В текущем сезоне «Барселона» выиграла три трофея из четырех возможных — чемпионат, кубок и суперкубок Испании. Из Лиги чемпионов коллектив Ханса-Дитера Флика вылетел на стадии 1/2 финала, проиграв итальянскому «Интеру»: оба матча завершились со счетом 3:3, однако в дополнительное время сильнее оказался коллектив из Италии.

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