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Стал известен победитель чемпионата Саудовской Аравии

«Аль-Иттихад» досрочно стал победителем чемпионата Саудовской Аравии
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Alexandre Neto/IMAGO/Global Look Press

«Аль-Иттихад» досрочно стал чемпионом Саудовской Аравии во второй раз за три года.

В матче 31-го тура коллектив разгромил «Аль-Фейху» со счетом 3:0. Дубль оформил французский нападающий Карим Бензема на 24-й и 54-й минутах, еще один мяч в свои ворота забил Мохамед Аль Бакави на 75-й минуте.

В турнирной таблице «Аль-Иттихад» набрал 77 баллов и за три игры до конца опережает идущий вторым «Аль-Хиляль» на девять очков. По дополнительным показателям клуб Бензема будет выше, соответственно, математических шансов уступить первую строчку у «Аль-Иттихада» не осталось.

Этот титул стал десятым в истории для «Аль-Иттихада» — они вышли на второе место по этому показателю, опередив «Аль-Наср», за который выступает португалец Криштиану Роналду (9). Самым титулованным клубом страны остается «Аль-Хиляль» — 19 чемпионств.

Главным бомбардиром команды стал Бензема — на его счету 21 гол и 9 голевых передач.

Коллектив Роналду продолжает борьбу на медали — у «Аль-Насра» 63 очка после 31 игры, а у идущей третьей «Аль-Кадисии» — 65 баллов после 32 встреч.

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