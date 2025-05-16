Бывший арбитр РПЛ оценил спорные решения в матче «Спартак» — «Ростов»

Футбольный арбитр Игорь Федотов оценил красные карточки, которые главный арбитр Кирилл Левников продемонстрировал игрокам московского «Спартака» в матче финального матча Пути регионов Кубка России против «Ростова». Его слова приводит «Чемпионат».

По мнению Федотова, первое удаление нападающего Манфреда Угальде было верным. Также он отметил, что в моменте со второй красной карточкой Наилю Умярову арбитр не до конца разобрался в эпизоде.

«Левников изначально ничего не показал, ему, по всей видимости, перекрыли обзор. Арбитр просто зафиксировал фол и даже не знал, что конкретно произошло. Но в итоге VAR правильно позвал смотреть повтор и Левников определил нарушение правил со стороны Умярова. Решение правильное», — заявил Федотов.

Встреча состоялась на стадионе «Лукойл Арена» в Москве и завершилась победой гостей с результатом 2:1. На 31-й минуте после удара Кирилла Щетинина мяч угодил в штангу и оказался в воротах от спины Александра Максименко. На 76-й минуте Ливай Гарсия счет сравнял, но «Ростов» сразу вернул себе преимущество — на 78-й минуте забил Николай Комличенко.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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