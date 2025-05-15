В судью матча «Спартак» — «Ростов» с трибун бросили стакан

В сторону главного арбитра матча финала Пути регионов Кубка России между московским «Спартаком» и «Ростовом» Кирилла Левникова был брошен предмет с трибун по окончании игры, сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

Во время того как судья вместе со своими помощниками направлялся в подтрибунное помещение «Лукойл Арены», с центрального сектора один из зрителей бросил в его направлении стакан. Предмет упал рядом с арбитром.

Встреча состоялась на стадионе «Лукойл Арена» в Москве и завершилась победой гостей с результатом 2:1. На 31-й минуте после удара Кирилла Щетинина мяч угодил в штангу и оказался в воротах от спины Александра Максименко. На 76-й минуте Ливай Гарсия счет сравнял, но «Ростов» сразу вернул себе преимущество — на 78-й минуте забил Николай Комличенко.

«Спартак» получил три красные карточки в этой игре: на 85-й минуте был удален нападающий Манфред Угальде, на 90+5-й — полузащитник Наиль Умяров, а на 90+8-й — главный тренер Деян Станкович.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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