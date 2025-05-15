Карпин оценил победу «Ростова» над «Спартаком» в Кубке России

Карпин заявил, что ему понравился матч «Спартак» — «Ростов» в Кубке России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, что ему понравился матч финала Пути регионов Кубка России между московским «Спартаком» и «Ростовом». Его слова приводит «Чемпионат».

«Какая разница, закономерен ли результат? Матч понравился, игра «Ростова» — тоже», — сказал Карпин.

Встреча состоялась на стадионе «Лукойл Арена» в Москве и завершилась победой гостей с результатом 2:1. На 31-й минуте после удара Кирилла Щетинина мяч угодил в штангу и оказался в воротах от спины Александра Максименко. На 76-й минуте Ливай Гарсия счет сравнял, но «Ростов» сразу вернул себе преимущество — на 78-й минуте забил Николай Комличенко.

«Спартак» получил три красные карточки в этой игре: на 85-й минуте был удален нападающий Манфред Угальде, на 90+5-й — полузащитник Наиль Умяров, а на 90+8-й — главный тренер Деян Станкович.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ранее был назван идеальный кандидат на пост тренера «Спартака».