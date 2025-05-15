Бывший нападающий «Спартака» и ЦСКА не видит в РПЛ команды с чемпионской игрой

Бывший нападающий московских ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин в комментарии для «Газеты.Ru» заявил, что в национальном чемпионате нет команды, выделяющейся чемпионской игрой на фоне остальных, а золотые медали станут во многом следствием большего везения одного из клубов.

«Ни одна команда в этом чемпионате у нас не показывает чемпионской игры. Это плохо: получается, что титул – дело случая. Кому больше повезет, тот и станет чемпионом. Не по игре, а по везению! Не должно же быть такого в футболе! Если ты на протяжении всего чемпионата показывал достойную игру и становишься чемпионом – нет вопросов. А когда все решает, кто там где пенальти поставил или не поставил, от судей зависит, еще от чего-то… Тяжело смотреть на это все», — считает Масалитин.

После 28 туров турнирную таблицу Российской премьер-лиги возглавляет «Краснодар», набравший 61 очко. У чемпиона шести последних лет санкт-петербургского «Зенита» 60 баллов. Теоретические шансы на чемпионский титул имеет также московский ЦСКА, у которого в активе 55 очков.

Ранее сообщалось, что Деян Станкович сам хочет уйти из «Спартака».