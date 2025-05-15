На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бывший нападающий «Спартака» и ЦСКА не видит в РПЛ команды с чемпионской игрой

Экс-футболист Масалитин: чемпионом России станет тот, кому больше повезет
close
Телеграм-канал «ФК «Краснодар»»

Бывший нападающий московских ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин в комментарии для «Газеты.Ru» заявил, что в национальном чемпионате нет команды, выделяющейся чемпионской игрой на фоне остальных, а золотые медали станут во многом следствием большего везения одного из клубов.

«Ни одна команда в этом чемпионате у нас не показывает чемпионской игры. Это плохо: получается, что титул – дело случая. Кому больше повезет, тот и станет чемпионом. Не по игре, а по везению! Не должно же быть такого в футболе! Если ты на протяжении всего чемпионата показывал достойную игру и становишься чемпионом – нет вопросов. А когда все решает, кто там где пенальти поставил или не поставил, от судей зависит, еще от чего-то… Тяжело смотреть на это все», — считает Масалитин.

После 28 туров турнирную таблицу Российской премьер-лиги возглавляет «Краснодар», набравший 61 очко. У чемпиона шести последних лет санкт-петербургского «Зенита» 60 баллов. Теоретические шансы на чемпионский титул имеет также московский ЦСКА, у которого в активе 55 очков.

Ранее сообщалось, что Деян Станкович сам хочет уйти из «Спартака».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами