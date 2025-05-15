Станкович сам хочет уйти из «Спартака»

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович намерен покинуть команду в конце сезона. Об этом сообщил эксперт и бывший футболист Александр Бубнов в эфире «Коммент.Шоу» на YouTube.

«У меня есть информация, что он уйдет вне зависимости от результата», — заявил он.

12 мая издание Mozzart Sport сообщало, что «Спартак» может уволить Станковича в конце сезона. Спцеиалист возглавляет московскую команду с лета 2024 года.

11 мая «Динамо» обыграло на своем поле московский «Спартак» в 28-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «Динамо». На седьмой минуте матча счет ударом с пенальти открыл Хорхе Карраскаль. На 30-й минуте окончательный счет встречи установил Данил Глебов.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает пятое место, набрав 51 очко. Еще в прошлом туре красно-белые потеряли математические шансы на победу в чемпионате России. При этом «Спартак» продолжает борьбу в Кубке страны, 15 мая команда на своем поле сыграет с «Ростовом» в финале Пути регионов. Матч начнется в 20:00 по московскому времени.

Ранее был назван идеальный кандидат на пост тренера «Спартака».