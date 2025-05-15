Бывший игрок сборной России предсказал исход чемпионской гонки РПЛ

Бывший защитник столичных «Динамо» и «Спартака», а также сборной России Юрий Ковтун в комментарии для «Газеты.Ru» прокомментировал борьбу «Краснодара» и «Зенита» за чемпионский титул в Российской премьер-лиге.

«Понятно, что «Зенит» сейчас набрал обороты, сократил отрыв и будет до последнего добиваться в этих двух турах побед. Если посмотреть на два последних матча, которые предстоит провести «Краснодару», то там непростой календарь, но я не думаю, что у него прямо случится сейчас спад. Такого не будет, они встряхнутся после поражения от ЦСКА. Права на ошибку у них больше нет. «Зенит», наверное, наберет максимум очков, но «Краснодар» будет держать удар – все зависит только от него. Не нужно смотреть на «Зенит» или кого-то еще, нужно просто выигрывать свои матчи», отметил Ковтун.

За два тура до финиша «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 61 очко. «Зенит» после поражения «быков» от ЦСКА в прошлом туре сократил отставание до одного балла. Сине-бело-голубые выиграли шесть последних чемпионатов России, вырвав в прошлом сезоне золотые медали в борьбе с «Динамо» и тем же «Краснодаром» на последних минутах заключительного тура.

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