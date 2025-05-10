Стало известно, вернется ли обладатель Кубка Стэнли в ЦСКА

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Федоров заявил, что не планирует возвращаться на пост главного тренера хоккейного клуба ЦСКА. Его слова приводит ТАСС.

«Переговоров у меня с клубом нет, главным тренером я не буду», — заявил специалист.

29 апреля ЦСКА отправил Воробьева в отставку с поста главного тренера.

Специалист отработал в команде меньше года, он возглавил армейский клуб перед стартом сезона-2024/25 в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

Под его руководством армейский клуб занял пятое место в Западной конференции КХЛ по итогам регулярного чемпионата. В активе команды 85 очков в 68 матчах. Клуб вышел в плей-офф, однако вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина уже в первом раунде. Армейская команда уступила минскому «Динамо», команды провели шесть матчей, и серия завершилась с результатом 2-4.

Также сообщалось, что на место Воробьева может прийти Федоров, под руководством которого столичный клуб дважды становился обладателем Кубка Гагарина в 2022 и 2023 годах.

Ранее «Локомотив» и «Авангард» установили рекорд КХЛ.