Жестко Шалунов на открытом льду встретил Робинсона. Это привело сначала к стычке на льду, а теперь арбитры поехали смотреть видео на предмет наложения штрафа игроку «Локомотива»!
ГОООООООООООООООООООООЛ! Александр Полунин — 1:1! Быстрая атака «Локомотива», в которой Фукале отразил бросок Полунина и добивание Красковского. Однако шайба осталась лежать у щитка перед углом ворот. Ни голкипер, ни защитники этого не видели, а объехавший ворота Полунин просунул в угол!
Сурин продавил соперника, выкатился с Радуловым два в один, но не стал делиться шайбой и бросил — Фукале и это взял!
Шабанов перехватил шайбу в средней зоне и вывел на ворота «Локомотива» Кэмпфера, однако тому помешал бросить Березкин, и в итоге игрок «Трактора» сдвинул ворота.
Очень активный первый период от «Локомотива», хотя и «Трактор» старается отвечать. Так и не смогли ярославцы пока пробить Фукале, а сами пропустили, играя в большинстве. Ждем, что будет во втором периоде.
Последняя минута прошла в атаках «Локомотива», и Фукале опять совершил суперсейв! После него была стычка. Но без удалений.
Очередной бросок от синей линии после вбрасывания, но снова Фукале отразил щитком, несмотря на трафик!
Очень много попыток бросков от хоккеистов из Ярославля, но защита «Трактора» и Фукале играют здорово.
Гернат выехал на ворота «Трактора» и бросил с близкого расстояния, но Фукале отбил щитком, а затем еще и выловил ловушкой шайбу в воздухе.
Дронов набросил от синей линии через трафик, но Исаев отразил щитком! Кравцов успел к шайбе первым, но ему не позволили бросить в пустой угол.
Василий Глотов классно выехал в правый круг вбрасывания и очень опасно бросил из-под защитника — не видел шайбы Исаев, но она прошла мимо ближней девятки.
Иван Телегин классно прошел с шайбой и заработал на себе фол. Егор Сурин, пытаясь отобрать шайбу, совершил подножку. Теперь две минуты большинства для «Трактора»!
Кэмпфер бросил в позиционной атаке выше ворот. Робинсон подобрал шайбу, но дальше ярославцы вернули себе владение.
Уже 8-3 по броскам. Очень яростно атакует «Локомотив». Сложно подобрать иное слово. Но Фукале пока образцово надежен.
В атаке «Локомотива» сначала Радулов подставил клюшку под бросок, но шайба прошла мимо, а затем уже Шалунов подставил удачнее, и Фукале щитком отразил!
Очень яростно атакуют ярославцы. Классную комбинацию разыграли хозяева, в итоге Красковский упал и не сумел замкнуть, но нарушения не было.
«Локомотив» продолжил давить. Бросали Радулов и Березкин, но Фукале на месте, а «Трактор» в полном составе.
ГООООООООООООООООООЛ! Чарльз Робинсон — 0:1! Вот это да! Очень мощно давил «Локомотив», а забили гости! Шайба ушла за спину Каюмову, Робинсон догнал ее в чужой зоне, убежав один в ноль. Дальше 33-летний форвард качнул Исаева и бросил ему над ловушкой!
Сразу несколько очень опасных моментов создали хоккеисты «Локомотива»! Особенно опасен был бросок Каюмова — Фукале все потащил.
А закончилась эта атака удалением Григория Дронова за атаку в голову. Две минуты большинства для «Локомотива».
Сурин отдал в центр на Герната, тот бросал из отличной позиции, но Фукале потащил! Атака «Локомотива» продолжилась, и в итоге опасно бросал еще и Радулов — Фукале поймал!
А первый бросок в створ за «Трактором»: Телегин опасно бросил от синей линии, но Исаев поймал в ловушку.
Состав «Локомотива». Важный момент: после травмы возвращается Рихард Паник! Это усиление для «железнодорожников». Правда, заявлен он 13-м нападающим.