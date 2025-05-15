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Спорт

Сравнять счет дома: «Локомотив» принимает «Трактор» в финале Кубка Гагарина. LIVE

Кубок Гагарина. Финал. Второй матч. «Локомотив» — «Трактор». ОНЛАЙН

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Григорий Сысоев/РИА Новости
Во втором матче финальной серии Кубка Гагарина «Локомотив» в Ярославле принимает челябинский «Трактор», выигравший первую игру противостояния. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Фонбет КХЛ — плей-офф. Финал. 2-й матч
2-й период
15 мая 19:00
Локомотив
Ярославль, Россия
1 : 1
Трактор
Челябинск, Россия
04' Робинсон
Стадион «Арена-2000-Локомотив», Ярославль, Россия
1-й период

04'15" Робинсон

2-й период
3-й период
Трансляция
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24'

После видеопросмотра определено: штрафа нет — игровое столкновение.

24'

Жестко Шалунов на открытом льду встретил Робинсона. Это привело сначала к стычке на льду, а теперь арбитры поехали смотреть видео на предмет наложения штрафа игроку «Локомотива»!

23'

ГОООООООООООООООООООООЛ! Александр Полунин — 1:1! Быстрая атака «Локомотива», в которой Фукале отразил бросок Полунина и добивание Красковского. Однако шайба осталась лежать у щитка перед углом ворот. Ни голкипер, ни защитники этого не видели, а объехавший ворота Полунин просунул в угол!

22'

Сурин продавил соперника, выкатился с Радуловым два в один, но не стал делиться шайбой и бросил — Фукале и это взял!

21'

Шабанов перехватил шайбу в средней зоне и вывел на ворота «Локомотива» Кэмпфера, однако тому помешал бросить Березкин, и в итоге игрок «Трактора» сдвинул ворота.

21'

Поеееееехали! Второй период стартовал.

Перерыв

Очень активный первый период от «Локомотива», хотя и «Трактор» старается отвечать. Так и не смогли ярославцы пока пробить Фукале, а сами пропустили, играя в большинстве. Ждем, что будет во втором периоде.

20'

Сирена остановила выход «Локомотива» два в один.

20'

Последняя минута прошла в атаках «Локомотива», и Фукале опять совершил суперсейв! После него была стычка. Но без удалений.

19'

12-8 по броскам. «Трактор» сейчас опять отодвинул игру от своих ворот.

18'

Заблокировали защитники «Трактора» могучий щелчок Рафикова.

16'

Очередной бросок от синей линии после вбрасывания, но снова Фукале отразил щитком, несмотря на трафик!

16'

Очень много попыток бросков от хоккеистов из Ярославля, но защита «Трактора» и Фукале играют здорово.

15'

Березкин после вбрасывания атаковал из левого круга через трафик — Фукале и тут поймал!

15'

Гернат выехал на ворота «Трактора» и бросил с близкого расстояния, но Фукале отбил щитком, а затем еще и выловил ловушкой шайбу в воздухе.

14'

В полном составе «Локомотив».

14'

Дронов набросил от синей линии через трафик, но Исаев отразил щитком! Кравцов успел к шайбе первым, но ему не позволили бросить в пустой угол.

13'

Исаев потащил сначала опасный бросок Кэмпфера, а затем еще м блином спас после броска Глотова.

13'

Василий Глотов классно выехал в правый круг вбрасывания и очень опасно бросил из-под защитника — не видел шайбы Исаев, но она прошла мимо ближней девятки.

12'

Иван Телегин классно прошел с шайбой и заработал на себе фол. Егор Сурин, пытаясь отобрать шайбу, совершил подножку. Теперь две минуты большинства для «Трактора»!

12'

Кэмпфер бросил в позиционной атаке выше ворот. Робинсон подобрал шайбу, но дальше ярославцы вернули себе владение.

11'

Довольно неплохой отрезок проводит «Трактор», отодвинув игру от своих ворот.

10'

Уже 8-3 по броскам. Очень яростно атакует «Локомотив». Сложно подобрать иное слово. Но Фукале пока образцово надежен.

9'

Еще момент у «Локомотива», но опять чуть мимо!

8'

Бросок Елесина рядом со штангой после вбрасывания.

8'

В атаке «Локомотива» сначала Радулов подставил клюшку под бросок, но шайба прошла мимо, а затем уже Шалунов подставил удачнее, и Фукале щитком отразил!

6'

Очень яростно атакуют ярославцы. Классную комбинацию разыграли хозяева, в итоге Красковский упал и не сумел замкнуть, но нарушения не было.

5'

«Локомотив» продолжил давить. Бросали Радулов и Березкин, но Фукале на месте, а «Трактор» в полном составе.

5'

ГООООООООООООООООООЛ! Чарльз Робинсон — 0:1! Вот это да! Очень мощно давил «Локомотив», а забили гости! Шайба ушла за спину Каюмову, Робинсон догнал ее в чужой зоне, убежав один в ноль. Дальше 33-летний форвард качнул Исаева и бросил ему над ловушкой!

4'

Сразу несколько очень опасных моментов создали хоккеисты «Локомотива»! Особенно опасен был бросок Каюмова — Фукале все потащил.

3'

А закончилась эта атака удалением Григория Дронова за атаку в голову. Две минуты большинства для «Локомотива».

3'

Сурин отдал в центр на Герната, тот бросал из отличной позиции, но Фукале потащил! Атака «Локомотива» продолжилась, и в итоге опасно бросал еще и Радулов — Фукале поймал!

2'

А первый бросок в створ за «Трактором»: Телегин опасно бросил от синей линии, но Исаев поймал в ловушку.

2'

Очень активное начало со стороны «Локомотива», сразу включившего максимальные скорости.

1'

Поеееееехали! Матч начался.

19:00

Ворота «Локомотива» защищает Даниил Исаев, а в воротах «Трактора» Закари Фукале.

18:55

Состав «Трактора».

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18:50

Состав «Локомотива». Важный момент: после травмы возвращается Рихард Паник! Это усиление для «железнодорожников». Правда, заявлен он 13-м нападающим.

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18:45

Здравствуйте, уважаемые болельщики! Во втором матче финальной серии Кубка Гагарина ярославский «Локомотив» принимает «Трактор» из Челябинска. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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