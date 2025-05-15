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«Унизительно»: в Госдуме раскритиковали показ турниров без России

Милонов призвал не показывать спортивные турниры без россиян
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Владимир Трефилов/РИА Новости

Депутат Государственной думы Виталий Милонов назвал унизительным показ по телевидению международных соревнований без участия российских спортсменов. Его слова приводит NEWS.ru.

«Главной задачей ставят извлечение прибыли и развлечение, ставят эти приоритеты выше государственных. Давно уже говорят: нечего нам смотреть чемпионаты, где нас нет, хотя мы там должны быть. Унизительно транслировать эти соревнования. Им не должно быть места на наших экранах», — заявил Милонов.

Также депутат попросил россиян «не скулить по западным стандартам» и призвал смотреть отечественные соревнования.

14 мая Вячеслав Фетисов назвал предательством показ матчей ЧМ по хоккею во время СВО.

4 февраля Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборной России, из-за которого национальная команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026. Решение о допуске сборной России на зимние Олимпийские игры — 2026 будет принимать Международный олимпийский комитет (МОК).

Ранее стало известно, когда будет принято решение по допуску российских хоккеистов на Олимпиаду.

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