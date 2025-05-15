«Унизительно»: в Госдуме раскритиковали показ турниров без России

Депутат Государственной думы Виталий Милонов назвал унизительным показ по телевидению международных соревнований без участия российских спортсменов. Его слова приводит NEWS.ru.

«Главной задачей ставят извлечение прибыли и развлечение, ставят эти приоритеты выше государственных. Давно уже говорят: нечего нам смотреть чемпионаты, где нас нет, хотя мы там должны быть. Унизительно транслировать эти соревнования. Им не должно быть места на наших экранах», — заявил Милонов.

Также депутат попросил россиян «не скулить по западным стандартам» и призвал смотреть отечественные соревнования.

14 мая Вячеслав Фетисов назвал предательством показ матчей ЧМ по хоккею во время СВО.

4 февраля Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборной России, из-за которого национальная команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026. Решение о допуске сборной России на зимние Олимпийские игры — 2026 будет принимать Международный олимпийский комитет (МОК).

Ранее стало известно, когда будет принято решение по допуску российских хоккеистов на Олимпиаду.