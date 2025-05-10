Стало известно, когда будет принято решение по допуску российских хоккеистов на ОИ

Глава IIHF Тардиф: примем решение о допуске российских хоккеистов на ОИ в июне

Глава Международной федерации хоккея Люк Тардиф заявил, что решение по допуску российских хоккеистов на Олимпиаду 2026 года будет принято в июне, передает «Чемпионат» со ссылкой на телеканал SVT.

«МОК находится в процессе смены руководителя. Но недавно у нас была с ними встреча, и я почти уверен, что мы получим четкие рекомендации от МОК в конце мая или начале июня», — сказал Тардиф.

4 февраля IIHF продлила отстранение сборной России, из-за которого национальная команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026. Решение о допуске сборной России на зимние Олимпийские игры — 2026 будет принимать Международный олимпийский комитет (МОК).

На Олимпиаде 2022 года российские хоккеисты выиграли серебро, уступив в финале национальной команде Финляндии.

Ранее «Россия 25» Романа Ротенберга обыграла Белоруссию.