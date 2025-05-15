«Неуравновешенны психологически»: названа проблема «Спартака»

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин обозначил проблему московского «Спартака», связанную с психологией, перед матчем финала Пути регионов Кубка России с «Ростовом». Его слова приводит «Матч ТВ».

«Ростов» хоть и крепкий орешек, но красно‑белые должны его проходить. Но мы видим, что в последнее время «Спартак» находится не в лучшей форме. Ребята очень неуравновешенны психологически. Ничего не получается», — заявил он.

Матч состоится в Москве на стадионе «Лукойл Арена» 15 мая. Стартовый свисток для команд прозвучит в 20:00 по московскому времени. В Суперфинале Кубка России победившая в этом противостоянии команда сразится с московским ЦСКА, который 14 мая выбил из розыгрыша турнира петербургский «Зенит».

11 мая «Динамо» обыграло на своем поле московский «Спартак» в 28-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «Динамо». На седьмой минуте матча счет ударом с пенальти открыл Хорхе Карраскаль. На 30-й минуте окончательный счет встречи установил Данил Глебов.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает пятое место, набрав 51 очко. Еще в прошлом туре красно-белые потеряли математические шансы на победу в чемпионате России.

Ранее «Спартак» сделал заявление перед матчем Кубка России.