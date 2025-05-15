«Спартак» сделал заявление перед матчем Кубка России

Московский «Спартак» в своем Telegram-канале сообщил, что на финал Пути регионов Кубка России с «Ростовом» проданы все билеты.

«Проданы все билеты на сегодняшний матч! Спасибо за вашу поддержку! Просим прийти к игре заранее, чтобы комфортно и без очередей пройти, насладиться активностями, выступлением МакSим и самим матчем<...> Сегодня на матче будет важен каждый», — указано в сообщении клуба.

Матч состоится в Москве на стадионе «Лукойл Арена» 15 мая. Стартовый свисток для команд прозвучит в 20:00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи, главным арбитром которой назначен Кирилл Левников.

В Суперфинале Кубка России победившая в этом противостоянии команда сразится с московским ЦСКА, который 14 мая выбил из розыгрыша турнира петербургский «Зенит». Первая игра в этом противостоянии прошла в Санкт-Петербурге и завершилась победой хозяев со счетом 2:0. В Москве ЦСКА выиграл основное время со счетом 2:0, забив решающий мяч уже в компенсированное ко второму тайму время, и оказался точнее в серии пенальти.

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