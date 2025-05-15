Моуринью может возглавить сборную Португалии

Главный тренер турецкого «Фенербахче» Жозе Моуринью может занять аналогичный пост в национальной сборной Португалии. Об этом сообщает издание HT Spor.

По информации источника, стороны достигли предварительного соглашения. Планируется, что контракт будет подписан после решающих матчей Лиги наций УЕФА, которые состоятся в начале июня.

До этого Моуринью работал только с клубами и не тренировал национальные сборные.

Под его руководством «Фенербахче» идет на втором месте в турнирной таблице чемпионата Турции, уступая восемь очков «Галатасараю» за три тура до конца сезона.

Моуринью — тренер, ранее выступавший как футболист на позиции полузащитника. Главный тренер турецкого клуба «Фенербахче». Его называют одним из величайших тренеров и одним из самых титулованных специалистов в истории. Он работал в «Порту», «Челси», «Интере», «Реале» и «Роме», вместе с которыми завоевывал как национальные, так и международные трофеи. Также на его счету работа в «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэме».

Ранее в африканской сборной назвали условие для матча с Россией.