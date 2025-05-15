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Игрока «Динамо» призвали в армию

В махачкалинском «Динамо» сообщили, что Зиновича призвали в белорусскую армию
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Виталий Тимкив/РИА Новости

Белорусский полузащитник московского «Динамо» Кирилл Зинович призван в армию Белоруссии. Об этом сообщил президент клуба Гаджи Гаджиев в комментарии РИА Новости.

«Он призван в спортивную роту. Что касается контракта с нашим клубом, идут переговоры, поэтому сейчас ничего сказать не могу. Посмотрим, как дальше будут развиваться события. Когда переговоры закончатся и будет принято окончательное решение, тогда можно будет общественности рассказать», — отметил он.

Зиновичу 22 года. В нынешнем сезоне он сыграл за махачкалинский клуб в 31 матче во всех турнирах и записал на свой счет один забитый мяч.

Махачкалинский клуб в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) расположился на 11-м месте, набрав за 28 сыгранных туров 27 очков. В двух заключительных матчах национального первенства команда сыграет на выезде с грозненским «Ахматом» (18 мая, старт поединка в 14:00 по московскому времени), а также примет на своем поле «Ростов» 24 мая, начало — 16:30 мск.

Лидером турнирной таблицы является «Краснодар», набравший 61 очко. На балл от него отстает идущий вторым петербургский «Зенит».

Ранее была названа проблема, из-за которой «Зенит» проиграл ЦСКА.

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