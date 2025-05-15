Стало известно, вернут ли паспорт хоккеисту Мичкову, попавшему в ДТП

Хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз» Матвей Мичков выиграл суд у компании Sokol Car Rental L.L.C, которая незаконно удерживала документы хоккеиста после ДТП в Дубае. Об этом в комментарии «Матч ТВ» заявил адвокат спортсмена Шук аль Катири.

После ДТП, в которое попал Мичков вместе со своим другом, компания забрала документы и вымогала $100 тыс за разбитый автомобиль.

«Никто не имеет права удерживать чьи‑либо личные документы. Действия компании по прокату автомобилей были не только незаконными, но и необоснованными по отношению к нашему клиенту», — заявил правозащитник.

Инцидент произошел в начале мая в Дубае. Спортсмен вместе с другом арендовал автомобиль BMW 430 еще 3 мая. Через несколько дней они попали в аварию, за рулем находился друг Мичкова, у которого было право управлять машиной, а хоккеист сидел рядом. Ранее аль Катири также заявил, что никто из пострадавших не находился в состоянии алкогольного опьянения, как об этом заявлялось.

Мичков — воспитанник пермского хоккея, на юниорском уровне выступал также за ярославский «Локомотив». Но в 2020 году он перешел в систему петербургского СКА, в командах которого и провел почти всю часть взрослой карьеры в России. На драфте НХЛ 2023 года его в первом раунде под седьмым номером выбрали «Филадельфия Флайерз», трехлетний контракт с этим клубом он подписал 1 июля 2024 года.

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