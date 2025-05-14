Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Является преступлением»: адвокат хоккеиста Мичкова о ДТП в Дубае

Адвокат хоккеиста Мичкова сделал заявление о ДТП в Дубае и заявил о преступлении
close
ХК СКА

Адвокат Шук аль Катири, представляющий интересы российского нападающего «Филадельфии Флайерз» Матвея Мичкова, высказался о ДТП, в которое попали хоккеист и его друг в Дубае, и заявил, что его клиент сидел на пассажирском сиденье. Его слова приводит Telegram-канал Sport Baza.

Также адвокат рассказал, что водитель был трезв, а у самого Мичкова тест на алкоголь не брали, однако он также не употреблял алкоголь.

«Более того, владельцы сервиса незаконным образом удерживают паспорта двух граждан Российской Федерации. И вот это является преступлением по законам ОАЭ. Тем более хозяева сервиса вымогали у Матвея порядка $ 100 тыс. для того, чтобы информация о нем не разошлась в СМИ. На сегодняшний день это дело передано в прокуратуру Дубая», — отметил он.

Спортсмен вместе с другом арендовал автомобиль BMW 430 еще 3 мая. Через несколько дней они попали в аварию, за рулем находился друг Мичкова, у которого было право управлять машиной, а хоккеист сидел рядом.

Представители спортсмена утверждают, что сервис по аренде требует с Мичкова выплатить $100 тыс за разбитый автомобиль. При этом по информации источников, Мичков уже вылетел из ОАЭ.

Ранее стало известно, что Евгений Малкин и Анна Кастерова развелись.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами