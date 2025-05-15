Названа проблема, из-за которой «Зенит» проиграл ЦСКА

Российский тренер Александр Тарханов заявил, что петербургский «Зенит» в матче финала Пути РПЛ Кубка России с московским ЦСКА стал играть на удержание счета. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

»[Проблема] в том, что в концовке гости сели и стали отбиваться. А надо было просто играть. У питерцев было преимущество в один мяч, но они решили сесть в оборону», — заявил он.

Встреча состоялась на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Основное время завершилось с результатом 2:0 в пользу армейцев. Первый гол в поединке оформил Матвей Кисляк на 37-й минуте игры, на 90+2-й минуте ворота соперников поразил Тамерлан Мусаев. В серии послематчевых пенальти точнее оказались футболисты армейской команды.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Первый матч, который состоялся в Санкт-Петербурге, завершился со счетом 2:0 в пользу «Зенита». По сумме двух матчей московская команда вышла в Суперфинал Кубка России и сразится с победителем противостояния между московским «Спартаком» и «Ростовом». Этот матч состоится в Москве на стадионе «Лукойл Арена» 15 мая, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 20:00 по московскому времени.

Ранее в «Зените» раскритиковали судейство после матча с ЦСКА.