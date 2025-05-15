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Овечкин пропустил тренировку перед матчем Кубка Стэнли

Журналист Гулитти: Овечкин отсутствовал на тренировке перед матчем с «Каролиной»
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Nick Wass/AP

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин пропустил тренировку команды перед пятым матчем второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с »Каролиной Харрикейнз». Об этом сообщил журналист Том Гулитти в социальной сети X.

Согласно его информации, Овечкин был единственным игроком из состава, не принявшим участия в тренировке. Отмечается, что это никак не связано с травмой, а является лишь небольшим отдыхом для 39-летнего хоккеиста.

Пятая встреча серии Кубка Стэнли состоится на стадионе «Вашингтона» в ночь на 16 мая по московскому времени, стартовая сирена для хоккеистов прозвучит в 2:00.

«Каролина» ведет в серии до четырех побед — 3-1.

В четвертом матче «Вашингтон» потерпел поражение от «Каролины» со счетом 2:5. Матч прошел на стадионе в Роли. У хозяев поля отличились Шейн Гостисбер, Сет Джарвис, Тейлор Холл, Шон Уокер и российский форвард Андрей Свечников. У «Кэпиталз» голы забросили Джейкоб Чикран и сам Овечкин, который прервал трехматчевую серию без очков.

Ранее в «Вашингтоне» сделали заявление по поводу участия Овечкина в Кубке Стэнли.

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