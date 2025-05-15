«Учитесь»: Мостовой назвал проблему «Зенита» в матче с ЦСКА

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой в своем Telegram-канале заявил, что петербургский «Зенит» приехал словно на прогулку на ответный матч финала Пути РПЛ Кубка России с московским ЦСКА, поэтому проиграл.

«Ну вот вас за расхлябанность и наказали на 90+5-й минуте. А потом там еще ужасный пенальти. Так и бывает. «Зенит», к сожалению… А ЦСКА нужно похвалить. Молодцы просто. Красавцы, бились до последних секунд, до последнего… Поэтому их природа и то, что сверху, вознаградили. Учитесь!» — заявил Мостовой.

Встреча состоялась на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Основное время завершилось с результатом 2:0 в пользу армейского клуба. Первый гол в поединке оформил Матвей Кисляк на 37-й минуте игры, на 90+2-й минуте ворота соперников поразил Тамерлан Мусаев. В серии послематчевых пенальти точнее оказались футболисты армейской команды.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Первый матч, который состоялся в Санкт-Петербурге, завершился со счетом 2:0 в пользу «Зенита». По сумме двух матчей московская команда вышла в Суперфинал Кубка России и сразится с победителем противостояния между московским «Спартаком» и «Ростовом». Этот матч состоится в Москве на стадионе «Лукойл Арена» 15 мая, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 20:00 по московскому времени.

Ранее в «Зените» отказались говорить о поражении от ЦСКА.