«Болонья» выиграла Кубок Италии

«Болонья» стала обладателем Кубка Италии, в финале обыграв «Милан».

Встреча, которая состоялась на стадионе «Олимпико» в Риме, завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч в этой встрече забил швейцарский нападающий «Болоньи» Дан Ндой на 53-й минуте.

Коллектив в третий раз стал обладателем Кубка Италии. Ранее «Болонья» завоевывала этот трофей в сезоне-1969/70, а также в сезоне-1973/74.

10 мая «Милан» обыграл «Болонью» в матче чемпионата Италии.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также Россия не была допущена к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее ЦСКА выбил «Зенит» из Кубка России.