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ЦСКА выбил «Зенит» из Кубка России

ЦСКА обыграл «Зенит» и вышел в Суперфинал Кубка России
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Московский ЦСКА обыграл петербургский «Зенит» в ответном матче финала Пути РПЛ Кубка России.

Встреча состоялась на стадионе «Вэб Арена» в Москве. Основное время завершилось с результатом 2:0. Первый гол в поединке оформил Матвей Кисляк на 37-й минуте игры, на 90+2-й минуте ворота соперников поразил Тамерлан Мусаев. В серии послематчевых пенальти точнее оказались футболисты армейской команды.

На 42+2-й минуте матча в ворота «Зенита» был назначен пенальти, однако Иван Обляков не сумел реализовать удар.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Первый матч, который состоялся в Санкт-Петербурге, завершился со счетом 2:0 в пользу «Зенита». По сумме двух матчей московская команда вышла в Суперфинал Кубка России и сразится с победителем противостояния между московским «Спартаком» и «Ростовом». Этот матч состоится в Москве на стадионе «Лукойл Арена» 15 мая, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 20:00 по московскому времени.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» идет на втором месте, набрав 60 очков и всего на один балл отставая от лидирующего «Краснодара» за два тура до конца национального первенства. Армейская команда расположилась на третьей строчке, имея в активе 50 очков.

Ранее стала известна позиция «Лукойла» по назначению Валерия Карпина в «Спартак».

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