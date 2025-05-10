«Милан» обыграл «Болонью» в матче чемпионата Италии

«Милан» одержал победу над «Болоньей» в матче 36-го тура чемпионата Италии.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Сан-Сиро» в Милане, завершилась победой хозяев со счетом 3:1. На 49-й минуте Рикардо Орсолини вывел гостей вперед, однако «Милан» ответил точными ударами в исполнении Сантьяго Хименеса на 73-й и 90+2-й минутах, а также Кристиана Пулишича на 79-й минуте.

В турнирной таблице «Милан» занимает восьмое место с 60 очками после 36 игр. «Болонья» находится на седьмой строчке с 62 баллами.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также Россия не была допущена к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

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