Загитова хочет попасть в прошлое, чтобы посетить исторический матч Овечкина

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Алина Загитова призналась, что хотела бы посетить матч, на котором нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин побил снайперский рекорд Уэйна Гретцки, и выразила сожаление, что нельзя телепортироваться в прошлое. Об этом она рассказала в интервью «Газете.Ru».

«Конечно же, хотелось бы побывать на легендарном матче с Овечкиным, когда он побил рекорд Гретцки. Может, когда-нибудь мы сможем телепортироваться в прошлое», — сказала Загитова.

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Вашингтон Кэпиталз» проиграли «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 1:4. На 7-й минуте второго периода Александр Овечкин отличился в большинстве после передач Тома Уилсона и Дилана Строума. Эта шайба стала для него 895-й в регулярных чемпионатах НХЛ — таким образом он превзошел рекорд легендарного канадца Уэйна Гретцки, установленный 29 марта 1999 года (894 гола), и стал лучшим снайпером в истории лиги. До конца регулярного сезона Овечкин забросил еще две шайбы, и его текущий счет составляет 897 голов.

Алина Загитова выиграла не только золото Игр, но и золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Она — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Загитова приостановила карьеру в 2019 году и с тех пор на лед в официальных соревнованиях так и не выходила.

После приостановки карьеры вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным Загитова вела шоу «Ледниковый период». В феврале она призналась, что провалила работу ведущей на «Ледниковом периоде».

19 июня 2024 года фигуристка защитила дипломную работу. Она получила оценку «отлично» за диплом по теме «Продюсирование и культурная политика».

Подробности — в интервью Загитовой «Газете.Ru».

Ранее Загитова поблагодарила родителей Овечкина.