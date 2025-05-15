Загитова поблагодарила родителей Овечкина

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Алина Загитова поблагодарила родителей хоккеиста, лидера клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Об этом она рассказала в интервью «Газете.Ru», поздравив Овечкина со снайперским рекордом в НХЛ.

«Я очень рада за Александра. Он — спортсмен с большой буквы! Слежу за его достижениями. Круто, что есть человек на международной арене, который прославляет Россию. Поздравляю его и передаю огромное спасибо его родителям за такого сына!» — сказала Загитова.

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Вашингтон Кэпиталз» проиграли «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 1:4. На 7-й минуте второго периода Александр Овечкин отличился в большинстве после передач Тома Уилсона и Дилана Строума. Эта шайба стала для него 895-й в регулярных чемпионатах НХЛ — таким образом он превзошел рекорд легендарного канадца Уэйна Гретцки, установленный 29 марта 1999 года (894 гола), и стал лучшим снайпером в истории лиги. До конца регулярного сезона Овечкин забросил еще две шайбы, и его текущий счет составляет 897 голов.

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