На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Загитова поблагодарила родителей Овечкина

Фигуристка Загитова назвала Овечкина спортсменом с большой буквы
close
Geoff Burke-Imagn Images/Reuters

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Алина Загитова поблагодарила родителей хоккеиста, лидера клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Об этом она рассказала в интервью «Газете.Ru», поздравив Овечкина со снайперским рекордом в НХЛ.

«Я очень рада за Александра. Он — спортсмен с большой буквы! Слежу за его достижениями. Круто, что есть человек на международной арене, который прославляет Россию. Поздравляю его и передаю огромное спасибо его родителям за такого сына!» — сказала Загитова.

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Вашингтон Кэпиталз» проиграли «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 1:4. На 7-й минуте второго периода Александр Овечкин отличился в большинстве после передач Тома Уилсона и Дилана Строума. Эта шайба стала для него 895-й в регулярных чемпионатах НХЛ — таким образом он превзошел рекорд легендарного канадца Уэйна Гретцки, установленный 29 марта 1999 года (894 гола), и стал лучшим снайпером в истории лиги. До конца регулярного сезона Овечкин забросил еще две шайбы, и его текущий счет составляет 897 голов.

Ранее Овечкин объяснил поражение «Вашингтона» от «Каролины».

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами