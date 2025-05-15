Загитова рассказала, какие роли в ее шоу сыграют Соловьев и Ягудин

Фигуристы Дмитрий Соловьев и Алексей Ягудин в ледовом шоу «Ассоль» Алины Загитовой исполнят роли капитана Грэя и Эгля соответственно. Об этом Загитова рассказала в интервью «Газете.Ru».

«В процессе работы над ледовым мюзиклом появилась идея сделать народный кастинг фигуристов. Во-первых, чтобы найти новые лица. Пусть о талантах нашей страны узнает как можно больше людей. Во-вторых, это возможность исполнить чью-то мечту — выйти на лед в большом шоу, вместе с олимпийскими чемпионами. Мы получили больше 200 заявок. В звездном составе у нас два олимпийских чемпиона: Дима Соловьев, который исполнит роль капитана Грэя, и Леша Ягудин — в роли Эгля, который предсказал юной Ассоль появление корабля с алыми парусами. Будут еще звездные имена, но о них мы расскажем позже. Также в шоу примут участие цирковые артисты, артисты мюзикла, танцоры, акробаты, рок-группа», — сказала фигуристка.

В апреле Загитова опубликовала в своем Telegram-канале объявление о наборе для участия в ледовом шоу «Ассоль». Спортсменка в списке требований к кандидатам перечислила наличие разряда кандидата в мастера спорта, владение тройными прыжками для одиночников, умение исполнять поддержки для танцоров, а также наличие подкрутов, выбросов и акробатических элементов в арсенале у спортивных пар.

Помимо золота Игр, в активе Загитовой золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она приостановила карьеру в 2019 году и с тех пор на лед в официальных соревнованиях так и не выходила.

После приостановки карьеры вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным Загитова вела шоу «Ледниковый период». В феврале она призналась, что провалила работу ведущей на «Ледниковом периоде».

19 июня 2024 года фигуристка защитила дипломную работу. Она получила отличную оценку за диплом по теме «Продюсирование и культурная политика».

Ранее Загитова поблагодарила родителей Овечкина.