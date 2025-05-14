В ЦСКА назвали победу над «Зенитом» футбольным праздником

Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич после победы над петербургским «Зенитом» в финале Пути РПЛ Кубка России заявил, что доволен игрой своей команды. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Поздравляю команду с выходом во второй финал! Первый раз в жизни играл два финала в турнире, ЦСКА — единственная команда в Кубке, которая не вылетела. Это праздник футбола, потрясающая атмосфера на стадионе, спасибо всем фанатам за поддержку! Мы довольны, счастливы, теперь будем готовиться к трем оставшимся играм в сезоне. Впереди «Локомотив», будет сложная игра, после таких эмоциональных моментов всегда бывает непросто», — заявил Николич.

Встреча состоялась на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Основное время завершилось с результатом 2:0. Первый гол в поединке оформил Матвей Кисляк на 37-й минуте игры, на 90+2-й минуте ворота соперников поразил Тамерлан Мусаев. В серии послематчевых пенальти точнее оказались футболисты армейской команды.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Первый матч, который состоялся в Санкт-Петербурге, завершился со счетом 2:0 в пользу «Зенита». По сумме двух матчей московская команда вышла в Суперфинал Кубка России и сразится с победителем противостояния между московским «Спартаком» и «Ростовом». Этот матч состоится в Москве на стадионе «Лукойл Арена» 15 мая, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 20:00 по московскому времени.

Ранее в «Зените» отказались говорить о поражении от ЦСКА.