Названа главная проблема «Зенита» в матче с ЦСКА

Нападающий петербургского «Зенита» Матео Кассьерра после поражения от московского ЦСКА в финале Пути РПЛ Кубка России назвал реализацию главной проблемой команды. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Мы не воспользовались теми моментами, которые у нас были. Понимали, что будет сложный матч. Мы создали достаточное количество моментов, которые, к сожалению, не реализовали и проиграли. Думаю, что мы провели хорошую командную игру, но нас подвела реализация», — заявил он.

Встреча состоялась на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Основное время завершилось с результатом 2:0. Первый гол в поединке оформил Матвей Кисляк на 37-й минуте игры, на 90+2-й минуте ворота соперников поразил Тамерлан Мусаев. В серии послематчевых пенальти точнее оказались футболисты армейской команды.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Первый матч, который состоялся в Санкт-Петербурге, завершился со счетом 2:0 в пользу «Зенита». По сумме двух матчей московская команда вышла в Суперфинал Кубка России и сразится с победителем противостояния между московским «Спартаком» и «Ростовом». Этот матч состоится в Москве на стадионе «Лукойл Арена» 15 мая, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 20:00 по московскому времени.

Ранее в «Зените» отказались говорить о поражении от ЦСКА.