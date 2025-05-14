Стала известна позиция «Лукойла» по назначению Карпина в «Спартак»

Группа руководителей «Лукойла» поддерживает идею с назначением Валерия Карпина на пост главного тренера московского «Спартака». Об этом сообщает Legalbet.

По информации источника, неназванные функционеры считают, что Карпин — подходящая кандидатура на эту должность. Его предлагают рассмотреть в том случае, если нынешний наставник «Спартака» Деян Станкович клуб покинет. Отмечается, что сам Карпин также хотел бы вернуться в команду, которую тренировал с 2009 по 2014 год.

Карпин — главный тренер сборной России по футболу. Некоторое время он совмещал тренерство в национальной команде и «Ростове», однако из ростовского клуба он был уволен по ходу текущего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).

14 мая СМИ сообщили о том, что Карпин близок к назначению на пост главного тренера московского «Динамо», однако сам специалист эту информацию не подтвердил.

19 марта сборная России под руководством Карпина провела первый товарищеский матч в 2025 году и разгромила национальную команду Гренады с результатом 5:0. Россия также сыграла матч с Замбией 25 марта в Москве, игра закончилась с аналогичным счетом. Летом российская команда сыграет два матча — 6 июня против сборной Нигерии, а через четыре дня после этой встречи — с Белоруссией.

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