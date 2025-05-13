«Не прям топ-топ»: в сборной России оценили ближайшего соперника

Защитник сборной России Андрей Лангович выразил надежду, что его вызовут на ближайшие матчи национальной команды, а также поделился размышлениями о сборной Нигерии, с которой предстоит сыграть. Его слова приводит Legalbet.

«Постараюсь все сделать для этого, буду выкладываться на максимум. Соперники? Нигерия не прям топ-топ, если сравнивать со сборными-грандами, но знаю, что там есть футболисты очень высокого уровня, очень квалифицированные, которые играют в топ-5 лигах. В нашей ситуации это очень хороший соперник для нас», — заявил он.

25 апреля стало известно о том, что товарищеский матч между сборными России и Нигерии пройдет в «Лужниках» 6 июня. 10 июня сборная России сыграет в Минске с Белоруссией.

19 марта сборная России под руководством Валерия Карпина провела первый товарищеский матч в 2025 году и разгромила национальную команду Гренады с результатом 5:0. Россия также сыграла матч с Замбией 25 марта в Москве, игра закончилась с аналогичным счетом.

После начала специальной военной операции России на Украине Международная федерация футбола и Союз европейских ассоциаций отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее появилась информация, что Россия близка к назначению товарищеского матча с трехкратным чемпионом Азии.