Бывший вратарь сборной России обвинил игрока «Зенита»

Знаменитый в прошлом отечественный футболист, экс-голкипер московских «Локомотива» и «Динамо», португальских «Порту» и «Бенфики», а также сборной России Сергей Овчинников раскритиковал полузащитника санкт-петербургского «Зенита» Вендела после появления видео футболиста с десятью чемоданами в аэропорту Пулково, заявив, что тому плевать на его команду и страну.

«Вендел уже просто барахло свое перевозит. Нормально отоварился в России, закупился, сейчас поедет свою бразильскую семейку одевать, они же там у них большие. Целое село. Подзаработал здесь, теперь и домой можно ехать. Россия его не интересует. Ему плевать на команду, на «Зенит» и на Россию», — цитирует Овчинникова Legalbet.

Овчинников призвал посмотреть на отношение легионеров к Российской премьер-лиге и отметил, что наплевательства не замечают только в Санкт-Петербурге, где игроки выступают. Овчинников осудил отъезд Вендела еще и потому, что тот не останется на закрытие сезона и не будет с командой отмечать итоговый результат, в то время как «Зенит» по-прежнему претендует на чемпионский титул, отставая от лидирующего «Краснодара» на одно очко.

Вендел получил травму и больше не сыграет в текущем сезоне, по окончании которого он покидает «Зенит». Он провел 150 матчей за сине-бело-голубых, забив 21 мяч и отдав 36 голевых передач.

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