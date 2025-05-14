На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бывший вратарь сборной России обвинил игрока «Зенита»

Экс-футболист Овчинников: Венделу плевать на «Зенит» и Россию
close
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Знаменитый в прошлом отечественный футболист, экс-голкипер московских «Локомотива» и «Динамо», португальских «Порту» и «Бенфики», а также сборной России Сергей Овчинников раскритиковал полузащитника санкт-петербургского «Зенита» Вендела после появления видео футболиста с десятью чемоданами в аэропорту Пулково, заявив, что тому плевать на его команду и страну.

«Вендел уже просто барахло свое перевозит. Нормально отоварился в России, закупился, сейчас поедет свою бразильскую семейку одевать, они же там у них большие. Целое село. Подзаработал здесь, теперь и домой можно ехать. Россия его не интересует. Ему плевать на команду, на «Зенит» и на Россию», — цитирует Овчинникова Legalbet.

Овчинников призвал посмотреть на отношение легионеров к Российской премьер-лиге и отметил, что наплевательства не замечают только в Санкт-Петербурге, где игроки выступают. Овчинников осудил отъезд Вендела еще и потому, что тот не останется на закрытие сезона и не будет с командой отмечать итоговый результат, в то время как «Зенит» по-прежнему претендует на чемпионский титул, отставая от лидирующего «Краснодара» на одно очко.

Вендел получил травму и больше не сыграет в текущем сезоне, по окончании которого он покидает «Зенит». Он провел 150 матчей за сине-бело-голубых, забив 21 мяч и отдав 36 голевых передач.

Ранее был назван еще один футболист, который сыграет в гала-матче ЦСКА.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами