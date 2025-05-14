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Назван еще один футболист, который сыграет в гала-матче ЦСКА

Дрогба примет участие в гала-матче в честь 20‑летия победы ЦСКА в Кубке УЕФА
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Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Футболист сборной Кот'д'Ивуара Дидье Дрогба, который наиболее известен по выступлениям за лондонский «Челси», станет участником торжественного матча, посвященного 20-летию победы московского ЦСКА в Кубке УЕФА. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Бывший капитан и лучший бомбардир в истории сборной Кот-д'Ивуара, один из лучших игроков в истории «Челси» присоединится к команде Клода Макелеле, Нани, Марио Йепеса, Карло Кудичини и ко», — говорится в официальном Telegram-канале ЦСКА.

В финале Кубка УЕФА сезона-2004/05 «армейцы» обыграли португальский «Спортинг» с результатом 3:1. Лиссабонцы открыли счет на 29-й минуте, однако во втором тайме ЦСКА забил трижды: Алексей Березуцкий на 57-й, Юрий Жирков на 66-й и Вагнер Лав на 75-й минутах.

Встреча состоится 18 мая в Москве. Команда легенд ЦСКА сыграет против сборной клубов, которых «красно-синие» обыграли на пути к победе в Кубке УЕФА.

Дрогба — четырехкратный чемпион Англии в составе «Челси», а также победитель Лиги чемпионов.

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