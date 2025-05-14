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18-летняя Андреева не смогла выйти в полуфинал турнира в Италии

Андреева проиграла Гауфф в матче 1/4 финала турнира в Риме
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Lisi Niesner/REUTERS

18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева не смогла выйти в полуфинал турнира серии WTA-1000 в Риме.

В матче 1/4 финала российская спортсменка проиграла третьей ракетке мира, представительнице США Коко Гауфф. Встреча, которая продолжалась 1 час 45 минут, завершилась в двух сетах с результатом 4:6, 6:7 (5:7).

За это время Андреева не выполнила ни одной подачи навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из пяти. На счету Гауфф два эйса, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из семи.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию события.

В матче 1/2 финала соперницей Гауфф станет победитель встречи между Ариной Соболенко (Белоруссия) и Чжэн Циньвэнь (Китай).

Андреева — серебряная медалистка летних Олимпийских игр 2024 года в парном разряде. Вместе с Дианой Шнайдер она добралась до финала турнира. Мирра является полуфиналисткой двух турниров Большого шлема: в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025); также она — победительница пяти турниров WTA (из них три — в одиночном разряде).

Ранее Даниил Медведев заявил об оскорблениях от фанатов на турнире в Риме.

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