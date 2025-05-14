Битва молодых: Гауфф и Андреева сражаются в четвертьфинале турнира в Риме. LIVE

До трех последних геймов брали свою подачу соперницы, а в концовке партии исключительно делали брейки. На взятую Гауфф свою подачу Андреева ответила брейком, но не смогла удержать свой гейм снова. 1-0. Американка в одной партии от полуфинала.
Долгий розыгрыш с размашистыми и разнообразными ударами от Андреевой, но в итоге именно россиянка пробила в сетку — 6:4! Все-таки первый сет остается за Гауфф!
Агрессивный розыгрыш со второй подачи россиянки закончился мощным форхендом побегавшей в розыгрыше Гауфф в сетку — 40:40.
Очень важное очко забрала Гауфф. Высокими ударами под заднюю снова играл Мирра, но в итоге не попала по длине — 30:40, брейк-пойнт и сразу сетбол у Коко!
Как обидно! Гауфф вышла вперед, но Андреева прочитала, догнала и чуть не попала по длине обводящим на вылет — 30:40, есть еще брейковый мяч.
Аут у Гауфф после серии ударов с высоким отскоком под заднюю линию от Андреевой — 15:40, двойной брейк-пойнт в ответ!
Сразу же долгий розыгрыш, в котором Андреева была агрессивна и хороша и в итоге забила от сетки — 0:15.
Зря укороченный сыграла Андреева, Гауфф била наверняка, но попала в трос. Правда, мяч все же перевалился — 5:3, американка повела с брейком и будет подавать на первый сет!
Гауфф атаковала, вышла практически к сетке и в нее же пробила с форхенда из супервыигрышной позиции — 15:30.
А теперь уже к сетке пошла россиянка. Гауфф сражалась до конца, но после второго смэша не попала в ответ — 40:15.
Обменивались размашистыми ударами от задней линии через центр, пока Гауфф не промахнулась по длине — 40:15.
Гауфф смогла перейти в атаку, затем вышла к сетке, а свечку Андреева пустила плохую и нарвалась на виннерс — 15:15.
Во время жеребьевки Гауфф правильно угадала, какой стороной упадет монетка, и выбрала подавать.
Соперницы встречались трижды, включая один матч в 2025 году. И все три встречи остались за Гауфф.
Коко Гауфф — 21-летняя американка, являющаяся третьей ракеткой мира. Мирре Андреевой исполнилось 18 лет, и он стоит в мире седьмой! Битва юных, но уже взошедших звездочек женского тенниса!