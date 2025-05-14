Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Спорт

Битва молодых: Гауфф и Андреева сражаются в четвертьфинале турнира в Риме. LIVE

Теннис. WTA 1000. Четвертьфинал. Гауфф (США) — Андреева (Россия). ОНЛАЙН
close
Rula Rouhana/Reuters
В четвертьфинале престижного турнира в Риме в категории WTA 1000 в четвертьфинале играют американка Коко Гауфф и россиянка Мирра Андреева. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
14:57

Классный обводящий удар за Андреевой — 40:15.

14:56

Два легких очка для Гауфф подряд — 40:0.

14:55

Аут по длине у россиянке в розыгрыше со второй подачи американки — 15:0.

14:54

Андреева вернулась, Гауфф выходит на подачу.

14:52

Мирра покинула корт в перерыве между сетами.

14:51

До трех последних геймов брали свою подачу соперницы, а в концовке партии исключительно делали брейки. На взятую Гауфф свою подачу Андреева ответила брейком, но не смогла удержать свой гейм снова. 1-0. Американка в одной партии от полуфинала.

14:50

Долгий розыгрыш с размашистыми и разнообразными ударами от Андреевой, но в итоге именно россиянка пробила в сетку — 6:4! Все-таки первый сет остается за Гауфф!

14:49

А вот тут в сетку сыграла уже россиянка — меньше, сетбол номер два.

14:49

Агрессивный розыгрыш со второй подачи россиянки закончился мощным форхендом побегавшей в розыгрыше Гауфф в сетку — 40:40.

14:48

Очень важное очко забрала Гауфф. Высокими ударами под заднюю снова играл Мирра, но в итоге не попала по длине — 30:40, брейк-пойнт и сразу сетбол у Коко!

14:47

Не справилась с атакой Коко россиянка — 30:30.

14:46

Не слишком удачно Мирра укоротила, но затем идеально обвела американку свечкой — 30:15.

14:46

А вот тут Гауфф успешно вышла вперед и закрыла сетку — 15:15.

14:45

Андреева вышла на подачу и дождалась ошибки Гауфф — 15:0.

14:44

Блестящий перевод Андреевой — 5:4, есть обратный брейк!

14:43

Как обидно! Гауфф вышла вперед, но Андреева прочитала, догнала и чуть не попала по длине обводящим на вылет — 30:40, есть еще брейковый мяч.

14:42

Аут у Гауфф после серии ударов с высоким отскоком под заднюю линию от Андреевой — 15:40, двойной брейк-пойнт в ответ!

14:42

Гауфф отыграла один мяч подачей — 15:30.

14:41

Шикарная смелая атакующая игра от Андреевой — 0:30!

14:40

Сразу же долгий розыгрыш, в котором Андреева была агрессивна и хороша и в итоге забила от сетки — 0:15.

14:40

Зря укороченный сыграла Андреева, Гауфф била наверняка, но попала в трос. Правда, мяч все же перевалился — 5:3, американка повела с брейком и будет подавать на первый сет!

14:39

В коридор попала Андреева, пытаясь пробить по линии — 15:40, двойной брейк-пойнт!

14:38

Гауфф атаковала, вышла практически к сетке и в нее же пробила с форхенда из супервыигрышной позиции — 15:30.

14:37

В простой ситуации в сетку с форхенда пробила россиянка — 0:30!

14:37

Первый розыгрыш на подаче Андреевой закончился ударом Гауфф на вылет — 0:15.

14:35

Гауфф закончила гейм эйсом — 4:3.

14:34

Снова ошиблась и начала ругаться Мирра — 40:15.

14:33

Андреева ошиблась и с досады бросила ракетку — 30:15.

14:33

А вот здесь не справилась россиянка с неудобным отскоком — 15:15.

14:32

Прием и выход вперед от Андреевой. Забила на вылет с хафкорта в противоход кроссом — 0:15.

14:31

Отличный атакующий розыгрыш от Андреевой. Погоняла соперницу по корту и забила — 3:3.

14:30

Очко за Андреевой — 40:30.

14:30

Ошиблась Мирра — 30:30.

14:29

Гауфф вошла в корт, но не смогла выкрутить мяч так, чтобы он попал в линию — 30:15.

14:28

Гауфф отыгралась — 15:15.

14:28

Первый розыгрыш на своей подаче Андреева забрала — 15:0.

14:25

И подачей же закрыла гейм американка — 3:2.

14:25

Андреева сорвала прием — 40:15.

14:25

Блестящая подача Гауфф — 30:15.

14:24

Классно резко перевела Мирра справа по линии, но чуточку в коридор — 15:15.

14:24

Отличный глубокий прием и удачный розыгрыш от россиянки — 0:15.

14:23

И отличный агрессивный розыгрыш от Андреевой с ударом близко к линии на вылет — 2:2.

14:23

Андреева взяла очки двумя подачами подряд — 40:30.

14:22

Прием на вылет от Гауфф — 15:30.

14:21

Блестящий и неожиданный укороченный россиянки поставил соперницу в тупик — 15:15.

14:21

Не прошла у Мирры первой, и Гауфф здорово разыграла мощную атакующую комбинацию — 0:15.

14:19

Дожала гейм у сетки Гауфф — 2:1.

14:18

А теперь уже к сетке пошла россиянка. Гауфф сражалась до конца, но после второго смэша не попала в ответ — 40:15.

14:17

Пошла Гауфф к сетке и закрыла ее — не сумела Мирра обвести по линии. 40:0.

14:16

Аут по длине на приеме — 30:0.

14:15

Тут аут по длине в розыгрыше на подаче соперницы у Мирры — 15:0.

14:14

И еще один аут по длине у Гауфф — 1:1.

14:14

Обменивались размашистыми ударами от задней линии через центр, пока Гауфф не промахнулась по длине — 40:15.

14:13

Аут с приема — 30:15.

14:13

Гауфф смогла перейти в атаку, затем вышла к сетке, а свечку Андреева пустила плохую и нарвалась на виннерс — 15:15.

14:12

В первом розыгрыше на подаче Андреевой американка пробила в сетку — 15:0.

14:11

И снова Гауфф берет розыгрыш со второй подачи в атаке — 1:0.

14:10

Еще очко подачей — 40:0.

14:10

Розыгрыш со второй подачи Гауфф провела активно и забрала — 30:0.

14:09

Гауфф вышла на подачу и сразу же взяла первое очко без борьбы — 15:0.

14:07

Во время жеребьевки Гауфф правильно угадала, какой стороной упадет монетка, и выбрала подавать.

14:05

Соперницы встречались трижды, включая один матч в 2025 году. И все три встречи остались за Гауфф.

14:03

Коко Гауфф — 21-летняя американка, являющаяся третьей ракеткой мира. Мирре Андреевой исполнилось 18 лет, и он стоит в мире седьмой! Битва юных, но уже взошедших звездочек женского тенниса!

14:00

Здравствуйте, уважаемые болельщики! На престижном турнире WTA 1000 в Риме в четвертьфинале встречаются американка Коко Гауфф и россиянка Мирра Андреева. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Появились новые записи
показать
Что думаешь?
Комментарии
Картина дня
Прекращение огня и обмен «всех на всех»: чего Украина ждет от переговоров в Стамбуле?
Зеленский ожидает от переговоров с Путиным прекращения огня и обмена пленными
ВС РФ взяли под контроль Михайловку в ДНР. Военная операция, день 1176-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1176-й день
Бразильский спецборт приземлился в московском аэропорту «Внуково»
В Ростовской области двое полицейских стали фигурантами дела о незаконной миграции
В Совфеде отвергли участие стран ЕС в переговорах России и Украины
Пассажир самолета объявил себя сыном Дракулы и попытался открыть двери
В Госдуме одобрили проект о введении в оборот цифрового рубля
Новости и материалы
Надежда Бабкина получила травму ноги и руки на концерте
Депутат регионального Заксобрания получил 3,5 года за махинации с муниципальной землей
Россиянин спас истощенного медвежонка, которого нашел на трассе
«Мог уволить любого»: актер Николаев рассказал о трудном характере Вэла Килмера
Лифт с ребенком рухнул в российском городе, мальчик попал в больницу
Новый канцлер Германии захотел сделать немецкую армию самой сильной в Европе
Песков объяснил выбор даты для переговоров по Украине
Жителям Ивановской области подарили по бутылке водки к Дню Победы
Песков в общих чертах рассказал о готовящихся переговорах
В Черемхово прохожий спас из горящего дома четверых детей и двух взрослых
Для Android 16 представили антимошеннические функции
Польша не будет направлять своих военных на Украину
Мерц обвинил Россию в кибератаках в Европе и уничтожении морских кабелей
В МИД Турции не раскрыли, каким будет формат возможных переговоров в Стамбуле
В Улан-Удэ женщина бросалась под авто, пока ее не сбили, это попало на видео
В кабмине оценили розничные цены на топливо в России
Российский командир сообщил о разрезании обороны ВСУ в ДНР
Москвичам рассказали, когда холод покинет столицу
Все новости
«81% отказано»: в РФ подвели итоги тестирования детей-мигрантов на знание русского языка
Володин: лишь 27 детей мигрантов из 1762 прошли тестирование по русскому языку
Помощник президента РФ рассказал, что будут обсуждать на переговорах в Стамбуле
В России подготовили «входные требования» для ушедших западных компаний
В Таджикистане отменили уголовную ответственность за лайки
Виталий Рюмшин
Почему переговоры России и Украины в Стамбуле, скорее всего, провалятся
Оружия больше нет, территории не вернуть: главные заявления Макрона об Украине
Макрон уклонился от прямого ответа на вопрос о санкционном ультиматуме России
Шейк, Хадид, Клум и другие звезды на красной дорожке в Каннах
«Тратьте все! Найдут даже мелочь в кошельке»: как россиян штрафуют за наличные евро
Эстония начала выписывать россиянам огромные штрафы за попытки вывезти наличные евро
«Вымогали 10 млн, забрали паспорт»: хоккеиста Мичкова шантажируют после ДТП на чужой машине
Baza: российский хоккеист Матвей Мичков попал в ДТП в Дубае
«Все способы хороши»: ветеринар оценил поиск клещей на собаках с помощью iPhone
14 мая — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире
Календарь на 14 мая: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей
В Калуге учительница в декрете подожгла машины Росгвардии. Скрываясь, она попала в ДТП
В Калуге женщина подожгла пять автомобилей Росгвардии
В США заявили, что ждут Путина в Стамбуле. И пригрозили Москве новыми санкциями
Келлог: США введут жесткие санкции против РФ, если не будет прогресса по Украине
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами