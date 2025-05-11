Валентина Шевченко защитила титул UFC

Киргизская чемпионка Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) российского происхождения Валентина Шевченко провела защиту своего титула на турнире промоушена под номером 315, который прошел в канадском Монреале.

В со-главном бою вечера Шевченко сошлась в октагоне с представительницей Франции Монон Фиоро.

Бой продлился все пять раундов и завершился победой Шевченко единогласным судейским решением.

15 сентября Шевченко вернула себе титул UFC, победив мексиканку Алексу Грассо. Бой продлился все пять раундов и завершился победой Шевченко единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-45). Эта встреча стала третьей для спортсменок.

Первая встреча спортсменок в октагоне состоялась на турнире UFC 285. Бой завершился победой Грассо удушающим приемом, и, таким образом, мексиканка завоевала титул, нанеся Шевченко первое поражение с 2017 года. 17 сентября 2023 года Шевченко провела второй поединок против Грассо. Бой стал главным событием турнира UFC Noche, прошедшего в Лас-Вегасе, и завершился ничейным результатом. Такое решение рефери позволило мексиканской спортсменке сохранить титул.

Ранее грузинский боец резко высказался в адрес чемпиона UFC Ислама Махачева.