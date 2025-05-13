«Трактор» выиграл первый матч у «Локомотива» в финале Кубка Гагарина

Челябинский «Трактор» одолел ярославский «Локомотив» в первом матче финальной серии Кубка Гагарина.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле, завершилась со счетом 2:1. Голами в составе победителей отметились Максим Шабанов и Александр Кадейкин, единственную шайбу в составе ярославской команды забросил Максим Березкин.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию противостояния.

«Трактор» повел в финальной серии до четырех побед — 1-0. Следующий матч противостояния также состоится в Ярославле, игра пройдет 15 мая, стартовая сирена прозвучит в 19:00 по московскому времени. Следом команды переберутся в Челябинск.

В полуфинале плей-офф КХЛ «Трактор» одолел московское «Динамо», а «Локомотив» оказался сильнее «Салавата Юлаева».

Действующим чемпионом КХЛ является магнитогорский «Металлург». В финале клуб одержал разгромную победу над «Локомотивом» в финале плей-офф КХЛ — Кубке Гагарина. «Металлург» победил в четырех матчах подряд и закрыл финальную серию со счетом 4-0. При этом магнитогорский клуб завершил выступление на стадии плей-офф в первом раунде.

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