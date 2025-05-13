Старт финальной серии: «Локомотив» принимает «Трактор». LIVE
Александр Кондратюк/РИА Новости
В первом матче финальной серии Кубка Гагарина ярославский «Локомотив» принимает на своем льду челябинский «Трактор». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Фонбет КХЛ — плей-офф. Финал. 1-й матч
1-й период
13 мая 19:00
Локомотив
Ярославль, Россия
Трактор
Челябинск, Россия
Стадион «Арена-2000-Локомотив», Ярославль, Россия
1'
Поееееехали! Матч начался.
18:45
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В первом матче финала Кубка Гагарина ярославский «Локомотив» принимает челябинский «Трактор». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
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