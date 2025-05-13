Российская теннисистка не сумела выйти в полуфинал престижного турнира в Риме

Теннисистка Шнайдер проиграла Паолини и не сумела выйти в 1/2 финала в Риме

Российская теннисистка Диана Шнайдер не сумела выйти в полуфинал турнира серии WTA-1000 в Риме.

В матче четвертьфинала Шнайдер встречалась с представительницей Италии Жасмин Паолини. Встреча, которая продлилась 2 часа 28 минут, завершилась в трех сетах с результатом 6:7 (1:7), 6:4, 6:2.

Паолини выполнила одну подачу навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 9 брейк-пойнтов из 21 заработанного. На счету Шнайдер два эйса, пять двойных ошибок и шесть реализованных брейк-пойнтов из восьми.

Паолини в следующем раунде турнира сразится с победительницей противостояния между представительницей Украины Элиной Свитолиной и Питон Стирнз, которая представляет США.

Шнайдер в паре с Миррой Андреевой завоевала серебряные медали в парном разряде, проиграв в финале турнира итальянкам Саре Эррани и Ясмин Паолини. Эти медали не учитывались в итоговом зачете. Теннисистки стали единственными спортсменами из России, кому удалось добиться успеха на Олимпиаде.

Теннисистка — полуфиналистка одного турнира Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025); победительница шести турниров WTA (из них четыре в одиночном разряде).

Ранее украинская теннисистка пожаловалась на россиянок.