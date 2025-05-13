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Российский тренер о назначении Анчелотти в сборную Бразилии: он никогда не работал на этом уровне

Тренер Непомнящий: жду Анчелотти в сборной Бразилии
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Sarah Meyssonnier/Reuters

Российский тренер Валерий Непомнящий оценил назначение Карло Анчелотти в сборную Бразилии, заявив, что итальянец является одним из величайших наставников современности, передает «Евро-Футбол.Ру».

«Но он никогда не работал на этом уровне. Работа в сборной и в клубе — это две разные профессии. Вот как ему удастся, это мне очень интересно. С нетерпением жду начала его работы», — сказал Непомнящий.

Ранее сообщалось о том, что планируется завершить процесс перехода Анчелотти до 18 мая — в этот день будет объявлен состав бразильцев на матчи отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года против Парагвая и Эквадора.

В турнирной таблице чемпионата Испании команда идет на втором месте после 35 сыгранных туров, набрав 75 очков и на семь баллов уступая лидеру — «Барселоне».

11 мая «Реал» проиграл «Барселоне» со счетом 3:4.

Ранее Юрия Семина сравнили с Анчелотти.

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